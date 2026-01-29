Parmigiano Reggiano punta forte sui mercati internazionali

In occasione di Marca by BolognaFiere il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha confermato il proprio ruolo come interlocutore centrale per il mondo della marca commerciale. Uno dei temi chiave portato in fiera è stato quello del packaging, inteso come primo strumento di tutela e di corretta informazione al consumatore.

A Marca 2026 il Consorzio ha presentato le nuove linee guida per l’identità visiva del Parmigiano Reggiano, pensate per rendere il prodotto ancora più riconoscibile e leggibile a livello internazionale, contrastando imitazioni e usi impropri e rafforzando il legame tra marchio, territorio e metodo produttivo.

"E proprio all'estero" - spiega il presidente del Consorzio Nicola Bertinelli - è destinata la maggior parte degli investimenti per la promozione, che quest'anno raggiungeranno la cifra record di 42 milioni di euro, di cui oltre il 70% per l'estero".

Accanto al tema della tutela, grande attenzione al Parmigiano Reggiano come ingrediente. Il Consorzio agisce per ribadire il ruolo sempre più strategico della Dop all’interno delle ricette dell’industria alimentare e delle linee a marchio del distributore, non come semplice componente, ma come ingrediente caratterizzante, capace di qualificare il prodotto finale, comunicarne l’origine e rispondere alla crescente domanda di trasparenza da parte dei consumatori.

Un approccio che rafforza la collaborazione con la GDO e con i produttori, valorizzando l’uso corretto del nome Parmigiano Reggiano e il rispetto dei disciplinari.

Nello stand del consorzio, EFA News ha intervistato il Presidente, Nicola Bertinelli.

Guarda il video:



