Pfas, cresce il pericolo ma aumentano anche i costi

L'inquinamento da PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) ha un impatto significativo sulla salute umana e sull'ambiente, con conseguenti costi considerevoli a carico di tutti i cittadini. Ciò diventa evidente quando gli individui soffrono di malattie a causa dell'esposizione, quando acque o terreni contaminati richiedono costose bonifiche e quando processi naturali essenziali, come l'impollinazione, vengono interrotti.

Tutto questo (e altro ancora) viene sottolineato in un nuovo rapporto dal titolo The cost of PFAS pollution for our society (Il costo dell'inquinamento da PFAS per la nostra società) curato dalla Direzione generale dell'Ambiente della Commissione europea. Il report sottolinea l'urgente necessità di porre fine alla contaminazione da "sostanze chimiche per sempre" per evitare costi enormi per la società: utilizzando i dati più recenti e una metodologia migliorata, questo studio fornisce una stima prudente dell'impatto economico dell'inquinamento da PFAS.

I costi sanitari stimati riguardano solo una manciata di sostanze PFAS attualmente regolamentate, tra le migliaia esistenti, e forniscono quindi una stima limitata rispetto ai costi effettivi dell'inquinamento da PFAS. Lo studio stima che, se gli attuali livelli di inquinamento da PFAS in Europa dovessero persistere fino al 2050 senza interventi normativi, il costo raggiungerà circa 440 miliardi di euro durante tale periodo.

Affrontare alla fonte il problema delle emissioni di PFAS entro il 2040 consentirebbe di risparmiare 110 miliardi di euro, mentre il solo trattamento delle acque inquinate costerebbe oltre 1.000 miliardi di euro. Poiché i PFAS rimangono nell'organismo umano e nell'ambiente per decenni, anche dopo la cessazione delle emissioni, è fondamentale intervenire tempestivamente per ridurre i costi sanitari e ambientali a lungo termine.

Lo studio identifica inoltre le popolazioni più vulnerabili all'inquinamento da PFAS: neonati, bambini, persone che vivono in prossimità di siti contaminati e lavoratori di tali siti. La Commissione si impegna ad adottare le misure necessarie per proteggere questi gruppi, ma anche per prevenire possibili conseguenze sociali più ampie, garantendo al contempo un approccio equilibrato fino a quando non saranno implementate alternative ai PFAS in applicazioni industriali chiave.

"Fare chiarezza sui PFAS, vietandone l'uso da parte dei consumatori, è una priorità assoluta sia per i cittadini che per le imprese - Jessika Roswall, commissaria per l'Ambiente, la resilienza idrica e un'economia competitiva - Ecco perché per me è assolutamente prioritario lavorare su questo tema e coinvolgere tutte le parti interessate. I consumatori sono preoccupati, e giustamente. Questo studio sottolinea l'urgenza di agire".

I risultati dello studio contribuiranno alle discussioni dell'UE su temi relativi ai PFAS, tra cui la bonifica dell'inquinamento, la riduzione delle emissioni alla fonte, il monitoraggio e le esigenze di ricerca.

Contesto

L'UE ha già adottato misure significative per controllare i rischi derivanti dall'esposizione ai PFAS. Le sostanze PFAS più dannose sono già state vietate: PFOS, PFOA, PFHxS e sostanze correlate, PFCA a catena lunga. Nel 2024, l'UE ha vietato l'uso dell'acido undecafluoroesanoico ("PFHxA") e delle sostanze correlate al PFHxA in prodotti quali tessuti di consumo, imballaggi alimentari, miscele di consumo, cosmetici e in alcune applicazioni di schiume antincendio.

Nell'ottobre 2025, l'UE ha affrontato il problema di una delle principali fonti di emissione di PFAS e ha introdotto divieti graduali di tutti i PFAS nelle schiume antincendio. Più recentemente, ai sensi della direttiva rifusa sull'acqua potabile, tutti gli Stati membri devono monitorare i livelli di PFAS nell'acqua potabile per garantire la conformità ai nuovi valori limite dell'UE.

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sta attualmente valutando una proposta di restrizione universale sui PFAS. La valutazione sarà pronta entro la fine del 2026 e la Commissione baserà la sua proposta di restrizione sul parere dell'ECHA.

Oltre alla regolamentazione, il Piano d'azione per l'industria chimica, adottato nel luglio 2025, propone una serie di iniziative per sostenere la transizione dall'uso dei PFAS. È in fase di preparazione un quadro di monitoraggio dei PFAS a livello UE per condividere le migliori pratiche di bonifica e raccogliere dati. La Commissione avvierà inoltre un dialogo che riunirà le parti interessate per sostenere una visione olistica delle sfide legate all'inquinamento da PFAS.