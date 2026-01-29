Verso Sana 2026

Valorizzare il ruolo del biologico nel panorama agroalimentare come pilastro di un sistema più sano, equo e sostenibile. Con queste premesse, FederBio rinnova la storica collaborazione con BolognaFiere e la sinergia con Slow Food Italia nell’edizione 2026 di SANA Food, l’evento fieristico B2B dedicato all’alimentazione biologica, sana e responsabile per il canale horeca e retail specializzato, che si terrà a Bologna dal 22 al 24 febbraio (vedi articolo EFA News).

L’evento è stato presentato stamattina nella sede del Masaf.

EFA News ha intervistato Rossano Bozzi, Direttore Business Unit BolognaFiere.

