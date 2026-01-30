Intesa Sanpaolo a sostegno di lavoratori con disabilità

È stata inaugurata ieri mattina la nuova sede di Frolla Microbiscottificio, cooperativa sociale che dà lavoro a 35 ragazzi con disabilità. Si tratta di un nuovo e più grande spazio di condivisione, scambio e crescita dove ognuno potrà esprimersi e valorizzare al meglio le proprie competenze.

Un nuovo capitolo di storia per questa bellissima realtà nata grazie al sogno dei due fondatori, Jacopo Corona e Gianluca Di Lorenzo, e che prende forma anche grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Cesvi.

Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese è stato sostenuto attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. In quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100mila euro grazie alla generosità di cittadini, imprese ed al contributo della banca.

Frolla Land è un altro grande simbolo di inclusione per la cooperativa perché darà la possibilità a ulteriori ragazzi e ragazze con disabilità di entrare nel mondo del lavoro ed esprimersi all’interno di un’impresa collettiva impegnata ogni giorno a valorizzare al meglio le competenze di ognuno.

Nel dettaglio, i fondi raccolti hanno permesso: la ristrutturazione e i lavori di muratura del nuovo locale; di sostenere l’affitto del nuovo spazio; l’acquisto di arredamenti e allestimenti; l’acquisto di strumentazione, quale attrezzatura per il bar e arredi per l’area giochi e i laboratori; l’assunzione di 4 persone con disabilità.

"C’è ancora tanto da fare per favorire l’inclusione ed è fondamentale la sinergia tra organizzazioni no profit, istituzioni e aziende", commenta Jacopo Corona, presidente di Frolla Microbiscottificio. "Frolla Land però è la dimostrazione che unendo le forze tutto è possibile: per questo desidero ringraziare Intesa Sanpaolo e Cesvi per l’attenzione, la sensibilità e il supporto che ci hanno dimostrato. Siamo felici di condividere con loro questa nuova, formidabile pagina della nostra storia”.

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo progetto tanto importante per Osimo e il suo comprensorio, reso possibile dall’esperienza e dalla sensibilità della Cooperativa Sociale Frolla nel sostegno attivo e costruttivo alle persone più fragili", sottolinea Alessandra Florio, direttore regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo. "Il programma Formula promuove solidarietà e senso di comunità e dimostra come unendo le forze si crei valore in modo mirato ed efficace. Attraverso questo strumento dal 2021, anno di avvio del programma, nelle Marche abbiamo sostenuto 5 iniziative, grazie a 600mila euro raccolti, a favore di una crescita inclusiva, che supporti la qualità della vita delle comunità locali e delle persone”.