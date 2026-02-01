La Settimana di EFA News

Findus: i 60 anni del minestrone. Per 6 italiani su 10 richiama la tradizione e l’accoglienza famigliare. Parliamo del minestrone Findus, prodotto iconico nato nel 1966 nello stabilimento di Cisterna di Latina ancora oggi cuore pulsante della produzione. Nell’ultimo anno, dallo stabilimento sono uscite oltre 16 milioni di confezioni.

Aceto balsamico in tour. Prosegue il Tour internazionale di “Modena Balsamic Genius”, il cortometraggio realizzato dal Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena per raccontare prodotto, storia e territorio. Il 28 gennaio ha fatto tappa a Bruxelles, nel Parlamento Europeo. Cesare Mazzetti, presidente del Consorzio, ha ricordato che il Balsamico di Modena è "il prodotto italiano a indicazione geografica che esporta di più in assoluto".

Ieg: i nuovi spazi della Fiera di Vicenza. IEG ha in corso un importante progetto di ampliamento a Fiera Vicenza. Con un investimento complessivo di 60 milioni, i nuovi spazi saranno inaugurati entro l'estate, in tempo per l'edizione autunnale di Vicenzaoro.

Sana Food 2026: attesi oltre 300 buyer. Si avvicina l’appuntamento con Sana Food, il format b2b di BolognaFiere in programma dal 22 al 24 febbraio 2026 dedicato al mondo Horeca, al risto-retail e alle specialità artigianali e gourmet. L’edizione 2026, realizzata in collaborazione con FederBio e la sinergia con Slow Food Italia, ha il patrocinio del ministero dell’Agricoltura: sono attesi oltre 300 buyer da tutto il mondo.

Firmato lo "storico" accordo di libero scambio tra Ue e India. L'UE e l'India hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio che dovrebbe eliminare i dazi doganali sul valore del 96,6% delle esportazioni di merci dell'UE verso l'India. Considerato il più grande di questo tipo mai concluso da entrambe le parti, l'accordo dovrebbe raddoppiare le esportazioni di merci dell'UE verso l'India entro il 2032.

Tuttofood Milano 2026: crescono Medio Oriente e Nord Africa. Tuttofood 2026 è stato presentato ufficialmente a Dubai in occasione di Gulfood in una serata organizzata in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano e Agenzia Ice. In programma dall’11 al 14 maggio 2026: punta, come ha affermato Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, "a far convergere operatori da tutto il mondo a Milano”.

Beer&Food Attraction: Assobirra rinnova patrocinio. AssoBirra, l’associazione più rappresentativa del settore birrario in Italia, rinnova il patrocinio al Beer&Food Attraction 2026, il salone organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a birre, bevande, food e tendenze per l’out of home. La manifestazione, che si terrà presso la Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio, è portavoce del comparto brassicolo, che occupa circa 112mila lavoratori e genera oltre 10,4 miliardi di euro di valore condiviso.

Guarda il video:



