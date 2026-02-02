Nespresso: viaggio sensoriale esotico tra tradizione e innovazione

Un’esperienza gastronomica unica, che torna in una nuova interpretazione e che eleva il caffè mettendolo al centro di un menu stellato di sei portate, proposte in pairing a sei bevande trattate come piatti liquidi, dando vita ad un’esperienza unica. Espressione dell’estro creativo e della filosofia di cucina di Alessandro Dal Degan, chef de La Tana Gourmet e dell’Osteria della Tana di Asiago, fondata sul rispetto per la materia prima e per l’ambiente inteso come habitat e intreccio di relazioni tra uomo e natura, il progetto si sviluppa dando vita ad un viaggio nel gusto che dai Paesi di Origine del caffè conduce all’Altopiano di Asiago, evolvendo nel corso dell’anno nel pieno rispetto della stagionalità dei prodotti.

Un percorso che valorizza la varietà delle origini e la specificità di ciascuna delle sei miscele Nespresso utilizzate, pensato per creare una proposta gastronomica strutturata e coerente. Nello specifico, si tratta di sei caffè monorigine della linea Nespresso Professional - Colombia Organic, Congo Organic, Brazil Organic, Indonesia, India della gamma Origins e Galápagos della gamma Exclusive Selection – che entrano a far parte del menu come elementi protagonisti, affiancati a ingredienti autoctoni raccolti direttamente nei boschi o acquistati da piccoli produttori locali, come da filosofia dello Chef. Un’esperienza di degustazione unica, basata su un dialogo costante in cui le origini dei caffè si fondono con i sapori della campagna Veneta.

“Stiamo assistendo a un cambiamento verso un consumo sempre più consapevole e personalizzato che ha portato ad una diversificazione dei consumi del caffè nel fuori casa, con clienti finali che cercano sempre più esperienze di qualità. In questo contesto il caffè, soprattutto in Italia, gioca un ruolo centrale”, ha commentato Dario Sacco, direttore commerciale B2B di Nespresso Italiana. “Come Nespresso Professional, rispondiamo a queste evoluzioni con un’offerta unica in termini di qualità e cura del prodotto, grazie ad un’ampia varietà di oltre 20 miscele per il mondo B2B. A questi elementi si aggiunge un impegno costante in termini di cura e passione che tiene conto dell’intera filiera e dei valori fondanti su cui si basa il nostro approccio alla sostenibilità, elemento centrale e fil rouge anche di questa esperienza, nonché punto di contatto che ha portato chef Dal Degan a sceglierci anche per questa sua creazione”.

In un approccio alla cucina fondato sull’equilibrio, sul rispetto della materia prima e sulla ricerca di armonie, l’esperienza gastronomica firmata dallo chef Alessandro Dal Degan si sviluppa come un viaggio che attraversa i Paesi di Origine del caffè e arriva all’Altopiano di Asiago, traducendo in ogni portata un dialogo tra ingredienti, territorio e profili aromatici.

Il percorso comincia in Colombia, con una rosa di Gorizia alla piastra accompagnata da miele grezzo, latte cagliato all’arancia e caffè Nespresso Colombia Organic, un caffè monorigine biologico originario della regione di Tolima, caratterizzata da note fruttate e cereali tostati e da un profilo armonioso che combina dolcezza e vivacità abbinata a una bevanda a base dello stesso caffè.

La seconda tappa conduce alle Galápagos, con una portata a base di cavolfiore, alga e arachidi, in cui il caffè Nespresso Galápagos, un raro Arabica proveniente dall’isola di Santa Cruz definito da dolci note di biscotto e un accenno di cacao, entra in relazione con elementi vegetali e marini, proposta in pairing con un Irish Coffee al caffè. Si prosegue in Congo, con un peperone arrosto arricchito da semi di senape fermentata, limone, dragoncello e caffè Nespresso Congo Organic, un monorigine biologico delle rive del Lago Kivu, riconoscibile per le sue note morbide di cereali tostati e frutta delicata, in abbinamento ad una versione di Revolver al caffè, per poi arrivare in Brasile, con un risotto al topinambur affumicato, bucce fritte, chimichurry e salsa di arrosto di caffè Nespresso Brazil Organic, una miscela dal carattere equilibrato ed elegante, con note di cereali tostati e biscotto, accompagnato da un Chinotto al caffè.

Il viaggio continua in Indonesia, con protagonista radicchio accostato ad una bagna caoda di aglio nero, latte, aneto e caffè Nespresso Indonesia, un Arabica lavorato con il metodo tradizionale wet‑hulling, che dona alla tazza note di legni aromatici, cereali maltati e un dolce sentore di miele, in abbinamento a un Cuba Libre al caffè. L’esperienza si conclude in India, con un dessert a base di cioccolato, cocco e caffè Nespresso India, una miscela Arabica‑Robusta del Karnataka dal carattere intenso, definita da spezie, cacao e un corpo pieno e deciso, in abbinamento ad un White Russian al caffè, che conclude il percorso in modo avvolgente.

