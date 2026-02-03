Costadoro sbarca a Londra

Costadoro, storica torrefazione torinese fondata nel 1890 e oggi punto di riferimento nel segmento del caffè di alta gamma, compie un nuovo passo nella propria strategia di crescita internazionale con l’apertura dei primi due punti vendita nel Regno Unito. Un progetto che rafforza il posizionamento del marchio all’estero e conferma la volontà di portare oltre confine non solo l’eccellenza del caffè italiano, ma anche un modello di ospitalità autentico e coerente con i valori del brand, pensato per i principali contesti urbani globali.

I due nuovi Costadoro Social Coffee, entrambi gestiti dalla filiale inglese del gruppo, si trovano nei quartieri londinesi di Clapham Junction e Beckenham.

Il format Costadoro Social Coffee debutta a Londra con un’identità essenziale e fortemente focalizzata sul caffè, studiata per un mercato maturo ed esigente, in cui qualità in tazza, trasparenza e corretto posizionamento di prezzo rappresentano elementi chiave.

Il concept si colloca in una posizione intermedia tra i migliori specialty coffee roasters e l’offerta mainstream, distinguendosi per un approccio accessibile ma rigoroso, capace di rendere l’esperienza del caffè autentica, educativa e vicina al consumatore.

Gli spazi dei locali sono caratterizzati da uno stile contemporaneo ed essenziale, con richiami industriali e una particolare attenzione alla sostenibilità: materiali riciclabili e compostabili per il packaging, soluzioni a basso consumo energetico e un design funzionale che pone il banco bar al centro dell’esperienza. Elemento distintivo del format è infatti il bancone interattivo, pensato come luogo di relazione e dialogo, dove il cliente può confrontarsi direttamente con il barista e approfondire le caratteristiche del caffè che sta degustando.

L’offerta caffè consente di scegliere tra le quattro miscele iconiche Costadoro, Master, Lab, Extra e RespecTo, affiancate da caffè filtro e da proposte dedicate a un pubblico evoluto e consapevole. Completa l’esperienza un corner shop dedicato all’acquisto dei prodotti per il consumo domestico.

La proposta food è curata da un laboratorio artigianale londinese fondato da una coppia di giovani italiani e si basa su prodotti freschi di ispirazione italiana: dalla brioche all’italiana alla panna cotta, dal tiramisù al caffè Costadoro alle lasagne e alla pizza al taglio, affiancate da insalate fresche in chiave prêt-à-manger per il pranzo. A completare l’offerta, alcune eccellenze simbolo di Torino come MoleCola, Bicerin e i gelati Menodiciotto.

Il flagship store di Clapham Junction, situato poco sotto Chelsea in uno dei quartieri più dinamici e giovani della capitale, dispone di circa 30 posti a sedere ed è concepito come uno spazio in cui non solo consumare rapidamente, ma anche lavorare o vivere momenti di socialità, in linea con le abitudini urbane londinesi, fortemente orientate al take away.

Accanto al flagship, Costadoro ha inaugurato anche il primo locale in affiliazione: il Costadoro Social Coffee di Beckenham, nato dal recupero e dalla completa trasformazione di un ex Starbucks. Un progetto che rappresenta il primo esempio di un modello pensato per essere replicabile e scalabile nel mercato britannico.

“Siamo orgogliosi di portare a Londra un modello che rappresenta pienamente la nostra identità: un caffè di qualità servito con semplicità, cultura e passione italiana. Beckenham e Clapham sono il primo passo di un progetto più ampio che, nei prossimi anni, porterà alla nascita di una rete di Costadoro Social Coffee nel Regno Unito” ha dichiarato Gianlorenzo Beccuti, Managing Director di Costadoro UK Ltd.

I nuovi locali londinesi rappresentano così l’avvio concreto di una strategia di sviluppo internazionale strutturata, pensata per espandersi in mercati ad alto potenziale come Asia, Paesi nordici e America, mantenendo saldi i valori fondanti del brand e adattandoli alle specificità culturali di ciascun mercato.