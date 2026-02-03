Caro vita... a 4 zampe

In media 767 euro per un gatto, 1.263 per un cane. Sono questi, secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG Different, i costi che hanno dovuto sostenere nel 2025 gli oltre 22 milioni di italiani che possiedono animali da compagnia. Costi che, si legge ancora nello studio, negli ultimi 12 mesi sono cresciuti di 149 euro ad animale, ma sono arrivati a superare i 500 eur...