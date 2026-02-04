Fondazione Barilla contro lo spreco alimentare

Un manualetto di grande successo è diventato un'istallazione itinerante. Forte del suo milione e mezzo di copie scaricate, il Libro del Risparmio è ora protagonista di un Grand Tour che lo porterà in dieci città italiane fino a maggio.

Lo scopo è quello di aiutare le famiglie a combattere lo spreco alimentare in cucina, con una serie di suggerimenti di facile realizzazione. L'inaugurazione dell'evento ha avuto luogo a Roma, in piazza del Popolo, alla presenza della Fondazione Barilla, che ha ideato l'iniziativa, e delle personalità che vi hanno collaborato (leggi notizia EFA News).

Per l'occasione EFA News ha raccolto i commenti di Paolo Barilla, vicepresidente della Fondazione Barilla, e Riccardo Valentini, Advisor della Fondazione Barilla, professore all'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) e Premio Nobel per la Pace con Ipcc.

Guarda il video: