Longino & Cardenal, tutte le novità 2026

Nella splendida cornice del Castello Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano e con il coinvolgimento chef stellati, della rete commerciale e dei principali stakeholder, si è svolta la convention annuale di Longino & Cardenal, società specializzata nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi.

Sotto il tema “Il valore della ricerca e della selezione” l'azienda ha presentato sia i nuovi prodotti, sia i nuovi progetti.

Ad aprire l’evento la tavola rotonda che ha visto la partecipazione di Riccardo Uleri, Presidente e Amministratore Delegato di Longino & Cardenal; Luca Gargano, Presidente e fondatore di Velier SpA; Claudio Liu, imprenditore, fondatore dei ristoranti del gruppo IYO; Davide Oldani, chef, fondatore del Ristorante D'O, del Ristorante OLMO e dei progetti correlati; Alberto Paolo Schieppati, Direttore editoriale food & wine del progetto Magazine PLACES, moderati dal giornalista enogastronomico Antonio Boco.

La società ha presentato e raccontato la propria visione per il 2026. Il presidente Uleri ha spiegato che “la nostra convention annuale rappresenta l’occasione per condividere con tutta la comunità di stakeholder la nostra visione, la strategia e gli obiettivi. La storia di Longino & Cardenal è testimonianza di eccellenza gastronomica e, attraverso il nostro costante impegno nello sviluppo di nuovi prodotti, vogliamo continuare a portare qualità e tradizione in tutto il mondo”.

Tra i prodotti presentati, gli oli di "Gronn", che in danese significa "verde", disponibili in diverse varianti, lanciati dallo chef stellato Michelin Benoit Dewitte e il suo socio Jeremy Meirte, con zero sprechi e pronti all'uso, basati su ingredienti locali e freschi. Un prodotto per chef, realizzato da chef.

Poi le patate spagnole Bonilla a la vista, uno dei prodotti più richiesti dai ristoranti e dai bar locali, i frutti di mare Alondra, di provenienza sostenibile e apprezzati dai migliori chef del mondo, e la linea di prodotti Gourmand & Guiard, lanciata da Alain Guiara, grazie alla sua lunga esperienza e conoscenza del mondo gastronomico, con un team di persone impegnate nella produzione tradizionale di salse, fumetti, brodi e basi per ristoranti, catering e comunità.

