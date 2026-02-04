Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Caffè Bocca della Verità cresce in più di un segmento
Brand presenterà nuove linee di prodotto a Tuttofood Milano (11-14 maggio 2026)
Caffè Bocca della Verità, marchio italiano emblematico nato a Roma nel 1958, annuncia per il 2026 il lancio di nuove linee di prodotti e di accessori di design sempre all’insegna della qualità premium e dell’eccellenza. Negli ultimi anni, e in modo particolarmente significativo nel 2024 e 2025, Caffè Bocca della Verità è stato protagonista di una fase di espansione internazionale, grazie a una stra...
lml - 57250
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency