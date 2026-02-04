Aceto Balsamico di Modena IGP in tour
Intervista esclusiva col direttore del Consorzio, Federico Desimoni
Prosegue il suo tour la campagna “Aceto Balsamico di Modena IGP: un prodotto unico, da una terra unica. Certificato dall’Unione Europea”, il programma triennale (da marzo 2025 a febbraio 2028) di comunicazione e promozione co-finanziato dall’Unione Europea e rivolto ai mercati italiani ed esteri.
Il progetto va a sostenere l’obiettivo europeo di rafforzare la notorietà dei prodotti agroalimentari europei di qualità a marchio IGP, e la competitività e la conoscenza dell’Aceto Balsamico di Modena IGP all’interno dei Paesi target.
Anche nel prossimo triennio proseguiranno gli investimenti e le campagne di informazione, soprattutto nei mercati esteri.
Nel servizio, l'intervista con Federico Desimoni, direttore Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp.
Guarda il video:
EFA News - European Food Agency