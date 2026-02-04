It does not receive public funding
Aceto Balsamico di Modena IGP in tour

Intervista esclusiva col direttore del Consorzio, Federico Desimoni

Prosegue il suo tour la campagna “Aceto Balsamico di Modena IGP: un prodotto unico, da una terra unica. Certificato dall’Unione Europea”, il programma triennale (da marzo 2025 a febbraio 2028) di comunicazione e promozione co-finanziato dall’Unione Europea e rivolto ai mercati italiani ed esteri. 

Il progetto va a sostenere l’obiettivo europeo di rafforzare la notorietà dei prodotti agroalimentari europei di qualità a marchio IGP, e la competitività e la conoscenza dell’Aceto Balsamico di Modena IGP all’interno dei Paesi target.

Anche nel prossimo triennio proseguiranno gli investimenti e le campagne di informazione, soprattutto nei mercati esteri.

Nel servizio, l'intervista con Federico Desimoni, direttore Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp.

Guarda il video:


