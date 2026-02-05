Acqua, agricoltura e ricerca: Crea, Anbi e Cer firmano protocollo d’intesa

Un’alleanza per affrontare le sfide dell’agricoltura, della gestione dell’acqua e della sicurezza del territorio. È stato siglato oggi a Fieragricola il protocollo d’intesa tra Crea, Anbi (Anbi Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) e Cer (Consorzio di Bonifica del Canale Emiliano Romagnolo) con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra mondo della ricerca, consorzi di bonifica e sistema agricolo, incentrata su innovazione, sostenibilità e tutela del territorio. L’accordo, sottoscritto dal presidente del Crea Andrea Rocchi, dal presidente di Anbi Francesco Vincenzi e dal presidente del Cer Nicola Dalmonte, punta a integrare competenze scientifiche, tecniche e operative per promuovere un’agricoltura più sostenibile, resiliente, efficiente e innovativa.

“Con questo protocollo", afferma Rocchi, "mettiamo al centro delle scelte operative la ricerca, come strumento concreto per aiutare chi ogni giorno gestisce l’acqua, produce cibo e tutela il suolo. Unire le competenze del Crea con quelle di Anbi e del Cer significa trasformare dati, sperimentazione e innovazione in soluzioni pratiche, capaci di rendere l’agricoltura più efficiente, sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici. Solo facendo squadra", conclude, "possiamo passare dalle strategie alle risposte, e offrire ai territori strumenti reali per affrontare le sfide ambientali ed economiche che ci aspettano”.

Al centro dell’intesa, della durata di quattro anni, ci sono la gestione e la tutela della risorsa idrica, la prevenzione del dissesto idrogeologico, l’innovazione nei sistemi irrigui e il trasferimento delle conoscenze alle imprese agricole. Un tema quanto mai attuale, in un contesto segnato da cambiamenti climatici, scarsità d’acqua e crescente pressione sui territori. Obiettivo: integrare le conoscenze scientifiche nelle pratiche operative e nelle politiche agricole e idriche, a livello regionale, nazionale ed europeo.

Crea, Anbi e Cer lavoreranno insieme, quindi, per sviluppare programmi di ricerca e sperimentazione, soluzioni e strumenti innovativi per migliorare la gestione dell’acqua e l’efficienza irrigua, per contribuire alla prevenzione del dissesto idrogeologico e valorizzare le produzioni agricole, con particolare attenzione alle aree rurali e interne. Un ruolo centrale sarà svolto anche dalle attività di formazione, informazione e divulgazione, rivolte a consorzi, imprese agricole e istituzioni.

Il protocollo prevede, inoltre, la collaborazione su strumenti di supporto alle decisioni, come il sistema Irriframe, e la partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca e innovazione a livello regionale, nazionale e internazionale, coinvolgendo direttamente le imprese agricole nel processo di sviluppo delle nuove soluzioni.