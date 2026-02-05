Frumento duro: esperti a convegno a Roma il 12 febbraio

“La ricerca italiana per la sostenibilità e la qualità della filiera del frumento duro”. Questo il tema del convegno promosso dall'Accademia Nazionale di Agricoltura in programma, il prossimo 12 febbraio, presso l’Auditorium Via Rieti (Sala Donat Cattin, Via Rieti 13, Roma).

Alla tavola rotonda saranno presenti, in qualità di relatori, numerosi accademici come Luigi Cattivelli del Crea, Simone Orlandini, docente all’Università di Firenze, Angelo Frascarelli professore dell’Università degli Studi di Perugia, Pierluigi Meriggi di Horta e Roberto Tuberosa, professore all’Università di Bologna.

Nel corso del convegno saranno illustrati i risultati dei progetti Prin 202, Prin 2022 e Prin 2022 Pnrr. Tra i temi dei panel: Genetica, Genomica e Biotecnologie; Innovazioni agronomiche smart per migliorare la qualità e la resilienza; Innovazione nella protezione integrata e biologica.

Le sessioni saranno aperte dai saluti istituzionali del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, mentre le conclusioni sono affidate al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

Partecipazione gratuita al seguente link di iscrizione:

https://share-eu1.hsforms.com/14bttjgqSTpW35xMgdvC2Sw2b3nva