Rischi nell'agroalimentare: il ruolo della GDO
Verso il convegno Dss+. Intervista con Claudio Mazzini, responsabile freschissimi Coop Italia
Alla gestione dei rischi lungo tutta la filiera agroalimentare è dedicato il convegno organizzato da dss+ a Bologna il prossimo 3 marzo (presso l'Hotel I Portici, Via Indipendenza 69, dalle ore 10 alle 16).
Tra i relatori previsti c'è Claudio Mazzini, Responsabile Fressìchissimi di Coop Italia: Con lui abbiamo riflettuto sul ruolo chiave della grande distribuzione nel settore alimentare e di come i rischi, soprattutto quello ambientale, abbiano un impatto sui consumatori finali.
Guarda il video:
lma - 57294
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency