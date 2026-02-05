Rischi nell'agroalimentare: il ruolo della GDO

Alla gestione dei rischi lungo tutta la filiera agroalimentare è dedicato il convegno organizzato da dss+ a Bologna il prossimo 3 marzo (presso l'Hotel I Portici, Via Indipendenza 69, dalle ore 10 alle 16).

Tra i relatori previsti c'è Claudio Mazzini, Responsabile Fressìchissimi di Coop Italia: Con lui abbiamo riflettuto sul ruolo chiave della grande distribuzione nel settore alimentare e di come i rischi, soprattutto quello ambientale, abbiano un impatto sui consumatori finali.

Guarda il video:



