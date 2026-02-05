Do you want to access to this and other private contents?
Hotellerie, le Olimpiadi sono già da record
I ricavi per il periodo olimpico superano il 30% in tutta Italia: nelle aree più coinvolte, le prenotazioni hanno superato i livelli del 2025
A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, prevista per domani 6 febbraio, il settore dell’Hotellerie tira le primissime somme e registra performance da record. Secondo i dati BWH Hotels, che con oltre 50 strutture nelle aree coinvolte dai Giochi, rappresenta un osservatorio privilegiato sull’andamento della domanda, i ricavi già confermati per il periodo olimpico e paraolimpico (febbr...
EFA News - European Food Agency
