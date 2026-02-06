Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Liguria, programma triennale su pesca e acquacoltura
Dotazione finanziaria complessiva di 11 milioni di euro
La Giunta regionale ligure, su proposta dell’assessore alla Pesca Alessandro Piana, ha approvato il Programma regionale della pesca e dell’acquacoltura 2026-2028, lo strumento triennale di pianificazione che guiderà lo sviluppo del comparto ittico ligure nei prossimi anni.“Con questo Programma - dice l’assessore - la Liguria compie un salto di qualità importante, dando continuità alla programmazione precedente,...
Fc - 57311
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency