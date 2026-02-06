Pizza Hut sul viale del tramonto?
250 punti vendita negli Usa verso la chiusura. Brand schiacciato dal concorrente Domino's Pizza
Pizza Hut sta chiudendo centinaia di punti vendita negli Stati Uniti. Il brand sembra ormai non reggere la concorrenza di altri marchi più in salute e adesso la holding Yum! Brands si vede costretta a una revisione strategica. In videoconferenza, la casa madre ha rivelato che almeno 250 punti vendita Pizza Hut (circa il 3% del totale negli Usa) risultano "sottoperformanti", pertanto chiuderanno entro il primo semestre 2026.
Già a novembre, l'azienda aveva annunciato l'avvio di una "revisione formale delle opzioni strategiche" per Pizza Hut, senza escludere la possibilità di una vendita. Il brand si ritrova costantemente a soccombere di fronte a concorrenti come Domino's Pizza. L'ultimo trimestre ha riscontrato un calo delle vendite di Pizza Hut pari al 3%.
Decisamente migliori le performance degli altri due brand di punta di Yum!, le cui azioni sono aumentate del 6% dall'inizio dell'anno: le vendite di Taco Bell nei punti vendita tradizionali sono aumentate del 7% nel trimestre, grazie al lancio costante di nuovi piatti in menu, attrattivi in particolare tra consumatori ad alto reddito, giovani e famiglie.
Da parte sua, Kfc prosegue nella sua ripresa, con un aumento delle vendite dell'1% nei punti vendita tradizionali. Il brand dei ristoranti di pollo ha assunto i dirigenti di Taco Bell per concentrarsi sull'innovazione del menu, nel tentativo di recuperare terreno rispetto a Raising Cane's e Chick-fil-A.
