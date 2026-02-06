La Settimana di EFA News

Fondazione Barilla contro lo spreco alimentare. Ha avuto luogo a Roma la presentazione del "Libro del Risparmio" promosso dalla Fondazione Barilla. Forte del suo milione e mezzo di copie scaricate, il Libro è ora protagonista di un Grand Tour che lo porterà in dieci città italiane fino a maggio: lo scopo è aiutare le famiglie a combattere lo spreco alimentare in cucina.



Hospitality, boom di nuovi operatori. Chiude con un bilancio positivo la 50ª edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale di riferimento per il settore HoReCa in Italia, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi. L’affluenza si conferma in linea con la scorsa edizione: quasi 20mila i visitatori con significativa presenza, pari al 38% di nuovi operatori



Ieg, nuovo piano strategico. “L’aggiornamento del Piano Strategico conferma la direzione intrapresa, facendo leva sui risultati raggiunti nel 2023 e nel 2024". Lo ha detto Corrado Peraboni, ceo di Italian Exhibition Group presentando il nuovo piano strategico 2025-2030. Il gruppo si pone l’obiettivo di raggiungere ricavi compresi tra 360 e 365 milioni di euro e un ebitda tra 100 e 105 milioni.



Aceto Balsamico di Modena IGP in tour. Prosegue il suo tour la campagna “Aceto Balsamico di Modena IGP: un prodotto unico, da una terra unica. Certificato dall’Unione Europea”. Il programma triennale di comunicazione e promozione, va da marzo 2025 a febbraio 2028: è co-finanziato dall’Unione Europea e rivolto ai mercati italiani ed esteri. per rafforzare la notorietà dei prodotti agroalimentari europei di qualità a marchio IGP.

Fieragricola: l'8% del pil italiano legato alla zootecnia. A Fieragricola si è svolta la prima edizione degli Stati Generali della Zootecnia dal titolo “Unire la filiera per rafforzare Made in Italy e sovranità alimentare”, promosso da Assalzoo e Fieragricola. L’evento riunisce per la prima volta tutte le componenti della filiera zootecnica-alimentare che genera un portato economico di circa 180 miliardi di euro, oltre l’8% del prodotto interno lordo annuale italiano.



Longino & Cardenal, le novità 2026. Longino & Cardenal, società specializzata nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi ha organizzato la convention per presentare sia i nuovi prodotti, sia i nuovi progetti. Tra i prodotti presentati, gli oli di "Gronn", le patate spagnole Bonilla a la vista, i frutti di mare Alondra e la linea di prodotti Gourmand & Guiard, lanciata da Alain Guiara.

Gruppo Alegra: crescono tutti i brand. Il Gruppo Alegra archivia il 2025 con risultati economici e produttivi di rilievo. Il fatturato si è attestato a 317,96 milioni di euro: la capogruppo Alegra chiude a 224,99 milioni di euro, Valfrutta Fresco si posiziona a 30,2 milioni di euro e Brio, la realtà specializzata sul biologico, conclude l’anno a 62,77 milioni. È questo quanto emerso nel corso della presentazione a Fruit Logistica.



Le olimpiadi del Grana Padano. Qualcuno le ha già soprannomiate le "Olimpiadi del Grana Padano". Nel contesto dei giochi olimpici e paralimpici, si inserisce il percorso di presenza e valorizzazione promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano, che fino al 15 marzo accompagnerà il pubblico internazionale alla scoperta del formaggio Dop più consumato al mondo, nel suo ruolo di sponsor ufficiale di Milano Cortina 2026.



Heineken 0.0: arriva il formato lattina. Heineken 0.0, la birra analcolica n°1 al mondo, inaugura una nuova fase della categoria con la sua nuova lattina: il lancio si inserisce in un contesto di crescita costante della categoria, che nel 2024 ha registrato un +13,4% rispetto all’anno precedente. Heineken ha annunciato, inoltre, il completamento dell'acquisizione delle attività di bevande e vendita al dettaglio di Fifco: il processo di integrazione dovrebbe concludersi nel 2026.

Pallini continua a crescere. Per Pallini, la storica distilleria romana, il 2025 si è chiuso con indicatori positivi: fatturato a quota 27,6 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto al 2024. I risultati ottenuti confermano soprattutto la forte vocazione internazionale del gruppo, presente nei cocktail bar, nella ristorazione e nelle enoteche di tutto il mondo. Pallini è, infatti, cresciuto nell’export del 15% rispetto al 2024: una crescita ulteriormente consolidata raggiungendo oltre 80 Paesi, con nuovi ingressi in mercati strategici nel Sud-Est Asiatico e in Oceania.

