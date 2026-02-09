Do you want to access to this and other private contents?
Caramelle: 7 italiani su 10 non possono farne a meno
Se le dimenticano a casa, uno su due va a riprenderle o le ricompra
Fonte di energia e freschezza per la bocca, ma anche piccola coccola per affrontare al meglio la giornata: nella borsa o nello zainetto dei nostri connazionali non mancano mai le caramelle. Ben 7 italiani su 10 (68%), infatti, dichiarano di averle quasi sempre con loro e la quasi totalità (95%) le porta con sé almeno occasionalmente. Addirittura, se vengono dimenticate, 1 italiano su 2 (49%) torna a...
EFA News - European Food Agency
