Osservatorio Smart Agrifood, segnali di ripresa

Mercoledì 25 febbraio 2026 dalle ore 10 si terrà in Aula de Carli a Milano il Convegno dell’Osservatorio Smart AgriFood dal titolo “Smart agrifood: segnali di ripresa, tra vecchie sfide e nuove opportunità”.

Tra il 2022 e il 2024 il settore agroalimentare ha vissuto una fase di calo degli investimenti digitali ma il settore non ha smesso di credere nell’innovazione, spinto dalla necessità di disporre di tecnologie e soluzioni per rendere le filiere più competitive e sostenibili in un contesto globale sempre più sfidante. A che punto siamo oggi?

Per approfondire questi temi, l’Osservatorio Smart AgriFood presenterà durante l’evento i risultati della ricerca condotta nel 2025 su:

I trend dell’innovazione digitale nel settore agroalimentare

Il valore del mercato italiano delle soluzioni di Agricoltura 4.0

Lo stato di adozione delle soluzioni agritech e la maturità digitale del mondo agricolo italiano

Le applicazioni più interessanti dell’Intelligenza Artificiale per l’agrifood

Il contributo delle startup all’innovazione del settore a livello globale

Anche quest’anno, la discussione sarà arricchita dalle testimonianze e dai contributi di esperti del settore, che porteranno esperienze dirette sulle sfide e le opportunità dell’agroalimentare.

Durante Tavola rotonda interverranno: