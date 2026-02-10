It does not receive public funding
Osservatorio Smart Agrifood, segnali di ripresa

Mercoledì 25 febbraio a Milano il convegno con i risultati della ricerca

Mercoledì 25 febbraio 2026 dalle ore 10 si terrà in Aula de Carli a Milano il Convegno dell’Osservatorio Smart AgriFood dal titolo “Smart agrifood: segnali di ripresa, tra vecchie sfide e nuove opportunità”.

Tra il 2022 e il 2024 il settore agroalimentare ha vissuto una fase di calo degli investimenti digitali ma il settore non ha smesso di credere nell’innovazione, spinto dalla necessità di disporre di tecnologie e soluzioni per rendere le filiere più competitive e sostenibili in un contesto globale sempre più sfidante. A che punto siamo oggi? 

Per approfondire questi temi, l’Osservatorio Smart AgriFood presenterà durante l’evento i risultati della ricerca condotta nel 2025 su:

  • I trend dell’innovazione digitale nel settore agroalimentare 
  • Il valore del mercato italiano delle soluzioni di Agricoltura 4.0 
  • Lo stato di adozione delle soluzioni agritech e la maturità digitale del mondo agricolo italiano 
  • Le applicazioni più interessanti dell’Intelligenza Artificiale per l’agrifood 
  • Il contributo delle startup all’innovazione del settore a livello globale

Anche quest’anno, la discussione sarà arricchita dalle testimonianze e dai contributi di esperti del settore, che porteranno esperienze dirette sulle sfide e le opportunità dell’agroalimentare.

Durante Tavola rotonda interverranno: 

  • Antonio Auricchio, presidente, AFIDOP 
  • Luca Brondelli di Brondello, vicepresidente, Confagricoltura
  • Giovanni Guarneri, vicepresidente Confcooperative Fedagripesca e presidente del Settore Lattiero-Caseario
  • Paolo Mascarino, presidente Federalimentare
  • Gianmichele Passarini, vicepresidente, Cia – Agricoltori Italiani
  • Ettore Prandini, presidente, Coldiretti-

