Osservatorio Smart Agrifood, segnali di ripresa
Mercoledì 25 febbraio a Milano il convegno con i risultati della ricerca
Mercoledì 25 febbraio 2026 dalle ore 10 si terrà in Aula de Carli a Milano il Convegno dell’Osservatorio Smart AgriFood dal titolo “Smart agrifood: segnali di ripresa, tra vecchie sfide e nuove opportunità”.
Tra il 2022 e il 2024 il settore agroalimentare ha vissuto una fase di calo degli investimenti digitali ma il settore non ha smesso di credere nell’innovazione, spinto dalla necessità di disporre di tecnologie e soluzioni per rendere le filiere più competitive e sostenibili in un contesto globale sempre più sfidante. A che punto siamo oggi?
Per approfondire questi temi, l’Osservatorio Smart AgriFood presenterà durante l’evento i risultati della ricerca condotta nel 2025 su:
- I trend dell’innovazione digitale nel settore agroalimentare
- Il valore del mercato italiano delle soluzioni di Agricoltura 4.0
- Lo stato di adozione delle soluzioni agritech e la maturità digitale del mondo agricolo italiano
- Le applicazioni più interessanti dell’Intelligenza Artificiale per l’agrifood
- Il contributo delle startup all’innovazione del settore a livello globale
Anche quest’anno, la discussione sarà arricchita dalle testimonianze e dai contributi di esperti del settore, che porteranno esperienze dirette sulle sfide e le opportunità dell’agroalimentare.
Durante Tavola rotonda interverranno:
- Antonio Auricchio, presidente, AFIDOP
- Luca Brondelli di Brondello, vicepresidente, Confagricoltura
- Giovanni Guarneri, vicepresidente Confcooperative Fedagripesca e presidente del Settore Lattiero-Caseario
- Paolo Mascarino, presidente Federalimentare
- Gianmichele Passarini, vicepresidente, Cia – Agricoltori Italiani
- Ettore Prandini, presidente, Coldiretti-
