Pasta: un punto fermo nella dieta dello sportivo
Evidenze scientifiche contro le leggende nere sul suo apporto nutritivo
In barba ai miti dietetici che negli anni hanno demonizzato i carboidrati e a coloro che ancora oggi la considerano nemica della dieta, la pasta resta uno degli alimenti chiave nel regime alimentare di chi pratica attività sportiva. E la scienza ne ha da tempo sancito i benefici: non solo è ideale prima di un allenamento-gara ma anche come pasto dopo lo sforzo fisico perché ottimizza il recupero fa...
EFA News - European Food Agency
