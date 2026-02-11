Casillo rinnova Cda e punta a rafforzare la governance

Casillo Società Benefit ha deliberato la nomina di tre nuovi consiglieri d'amministrazione. L'azienda pugliese, specializzata nella nella produzione, trasformazione e commercializzazione di sfarinati, ha tenuto nei giorni scorsi l'assemblea degli azionisti, accogliendo Cristiana D’Agostini, Marco Monti e Antonio Sciuto nel CdA."I tre nuovi consiglieri portano in dote visione, esperienze e competenze et...