Turismo, crescono ricavi e visitatori
Osservatorio Bper: +6% spesa media per ospite, previsti aumento degli arrivi del 14%
Dopo un 2024 da record, che ha visto l’Italia posizionarsi al secondo posto per presenze in Europa, il 2025 si conferma un anno di crescita per il settore turistico, con un aumento del fatturato atteso per oltre due aziende su tre (68%), trainato da un incremento dei clienti (+9%), delle presenze (+7%) e della spesa media per ospite (+6%) rispetto al 2024. Lo sottolinea la seconda edizione dell'Osservatorio T...
EFA News - European Food Agency
