La Settimana di EFA News

Bio, crescono i consumi europei. Superfici invariate e consumi in crescita. È questo il quadro che emerge dal rapporto "The World of Organic Agriculture 2026", relativo al 2024, appena presentato a Biofach, il salone del biologico concluso a Norimberga in Germania. Secondo l’analisi, i terreni coltivati a biologico in Europa restano stabili a 19,6 milioni di ettari. Le vendite al dettaglio di prodotti bio hanno toccato il record di 58,7 miliardi di euro +4,1% sul 2023.

Beer&Food Attraction, fa 30 anni la birra artigianale. Grande festa per la birra artigianale che celebra 30 anni alla giornata inaugurale del 15 febbraio di Beer&Food attraction, il salone organizzato da Ieg, Italian exhibition group a RiminiFiera. I festeggiamenti avverranno nel contesto di 'Birra dell’Anno 2026', il concorso organizzato da Unionbirrai con 212 birrifici in gara per contendersi il titolo di Birrificio dell’Anno. Tra le novità dell’edizione 2026 di Beer& Food attraction spicca l’ampliamento delle categorie, salite a 46.

Tuttofood, di scena i reparti freschi. Il mondo dei prodotti freschi e freschissimi riveste un ruolo sempre più decisivo nelle performance dei negozi. Parte da questo l’osservatorio Fresh & Produce Retail Europe, pensato da Tuttofood Milano: il progetto, che vedrà la luce in occasione della prossima edizione della fiera dall'11 al 14 maggio a Rho Fieramilano, si propone di identificare le best practice del continente.

I giudici inglesi bloccano il "latte" vegetale. La Corte Suprema del Regno Unito ha bloccato il marchio Post Milk Generation di Oatly, azienda svedese che produce alternative ai latticini a base di avena tra cui il latte di avena. Secondo la Corte, l'etichetta di Oatly utilizza illegittimamente il termine "latte" perché non descrive chiaramente una qualità caratteristica del prodotto. Se un prodotto non deriva da latte animale, dunque, non può essere commercializzato in UK con denominazioni come "latte" o "formaggio".

Mercosur, ok alle clausole di salvaguardia. Il parlamento europeo ha dato il via libera a misure di salvaguardia per proteggere l’agricoltura UE da effetti negativi del Mercosur. Nel testo vengono definite le modalità con cui l’UE può sospendere le preferenze tariffarie previste dall’accordo commerciale sulle importazioni agricole da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, se l'aumento delle importazioni dovesse arrecare danni ai produttori europei.

Addio Lady Nutella. "Scompare una figura che ha accompagnato, con il marito Michele Ferrero, una delle esperienze più significative dell'imprenditoria italiana". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella commentando la scomparsa di Maria Franca Ferrero, deceduta a 87 anni. Nata a Savigliano in provincia di Cuneo, aveva sposato Michele Ferrero, figlio del fondatore Pietro e ideatore del brand Nutella. Dal loro matrimonio, sono nati Pietro e Giovanni Ferrero, quest'ultimo attuale presidente del gruppo.

Slow food Italia compie 40 anni. Il 2026 è l’anno in cui Slow Food Italia compie 40 anni: la sua fondazione, infatti, risale al luglio 1986. Un traguardo importante che viene festeggiato in pompa magna, come spiega la presidente Barbara Nappini che conferma: "stiamo costruendo, per questo 2026, un percorso ricco di eventi, iniziative e idee".

Coricelli e GialloZafferano per la cucina italiana. Partnership strategica nel 2026 tra Coricelli, brand oleario italiano con oltre 80 anni di storia, e GialloZafferano, food media punto di riferimento per milioni di appassionati di cucina. Previsto un hub dedicato nel sito di GialloZafferano sviluppato con il supporto di Gruppo Mediaset: ospiterà ricette e videoricette realizzate in collaborazione con Coricelli.

WineParis, Italia protagonista. Si è chiuso al Paris Expo Porte de Versailles WineParis, il salone internazionale di riferimento per il settore vinicolo. I visitatori sono stati oltre 52.000, 154 i paesi rappresentati dagli oltre 5.400 espositori. In questa edizione l'Italia è stata rappresentata da 1.350 espositori su una superficie totale di 12mila m² il 25% in più rispetto al 2025, secondo Paese più rappresentato alla fiera dopo la Francia.

