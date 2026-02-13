It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Camst riduce il consumo energetico

Aiività di efficientamento e un impianto fotovoltaico realizzati nel 2025

In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, Camst group rinnova il proprio impegno nella riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, attraverso interventi strutturali di efficientamento e percorsi di sensibilizzazione rivolti alle persone che lavorano nel gruppo. Gli investimenti effettuati negli ultimi anni hanno già prodotto risultati...

lml - 57532

EFA News - European Food Agency
Similar