Federalimentare: workshop sull'innovazione nel lattiero-caseario
Corso il 19 febbraio, nell'ambito del Progetto europeo BettedProjectEu
Federalimentare e l’Università degli Studi di Brescia organizzano il secondo workshop del progetto europeo BETTEDprojectEU – Boosting Energy Transition in the Food Industry, dedicato all’efficientamento energetico e all’innovazione tecnologica nella filiera lattiero‑casearia.
L'evento è organizzato online su piattaforma Teams il 19 febbraio, dalle 10 alle 13 (Registrazioni: https://lnkd.in/dEaZ65yb).
Durante la mattinata interverranno esperti del mondo accademico, industriale, della ricerca e della consulenza, per approfondire i principali driver della transizione energetica attraverso casi studio, strumenti operativi e testimonianze concrete.
Questi i temi trattati:
- panoramica sul settore lattiero‑caseario italiano
- digitalizzazione e monitoraggio energetico
- strategie di decarbonizzazione
- presentazione della toolbox BETTED
- aggiornamenti ESG e best practice europee
- strumenti di supporto agli investimenti per le PMI.
Un appuntamento utile per chi vuole comprendere come innovazione e sostenibilità possano guidare la trasformazione energetica delle imprese dairy.
L’evento è patrocinato dal Consiglio Ordine Nazionale Tecnologi Alimentari Alimentari, che riconosce 3 crediti formativi agli iscritti che partecipano all’intero workshop.
