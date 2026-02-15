It does not receive public funding
Federalimentare: workshop sull'innovazione nel lattiero-caseario

Corso il 19 febbraio, nell'ambito del Progetto europeo BettedProjectEu

L’evento è patrocinato dal Consiglio Ordine Nazionale Tecnologi Alimentari Alimentari.

Federalimentare e l’Università degli Studi di Brescia organizzano il secondo workshop del progetto europeo BETTEDprojectEU – Boosting Energy Transition in the Food Industry, dedicato all’efficientamento energetico e all’innovazione tecnologica nella filiera lattiero‑casearia.

L'evento è organizzato online su piattaforma Teams il 19 febbraio, dalle 10 alle 13 (Registrazioni: https://lnkd.in/dEaZ65yb).

Durante la mattinata interverranno esperti del mondo accademico, industriale, della ricerca e della consulenza, per approfondire i principali driver della transizione energetica attraverso casi studio, strumenti operativi e testimonianze concrete.

Questi i temi trattati:

- panoramica sul settore lattiero‑caseario italiano

- digitalizzazione e monitoraggio energetico

- strategie di decarbonizzazione

- presentazione della toolbox BETTED

- aggiornamenti ESG e best practice europee

- strumenti di supporto agli investimenti per le PMI.

Un appuntamento utile per chi vuole comprendere come innovazione e sostenibilità possano guidare la trasformazione energetica delle imprese dairy.

L’evento è patrocinato dal Consiglio Ordine Nazionale Tecnologi Alimentari Alimentari, che riconosce 3 crediti formativi agli iscritti che partecipano all’intero workshop.

