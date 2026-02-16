UE: residui farmaci veterinari conformi ai limiti di legge

Il rapporto annuale dell'Efsa sui residui di farmaci veterinari negli animali vivi e nei prodotti di origine animale evidenzia anche nel 2024 un'elevata conformità ai limiti di legge. Il rapporto esamina la presenza di sostanze farmacologicamente attive autorizzate o vietate e dei loro residui negli alimenti di origine animale tra cui carne (d'allevamento e selvaggina), prodotti lattiero-caseari, uova o miele. I tipi di sostanze considerate sono gli ormoni (compresi gli steroidi), i beta-agonisti (antidolorifici muscolari), gli antibatterici, i farmaci antiparassitari e, tra gli altri, i repellenti per insetti.

I dati contenuti nel rapporto di quest'anno, che riguarda il 2024, provengono dagli Stati membri dell'Unione Europea ma anche da Islanda e Norvegia. Complessivamente la percentuale di campioni non conformi è stata dello 0,13% (629 su 493 664 campioni), un dato paragonabile a quello dell'anno precedente, quando la non conformità fu dello 0,11%.

Il rapporto presenta una suddivisione dei campioni in ordine a tre piani di controllo:

- Il piano di controllo nazionale basato sul rischio per la produzione negli Stati membri con - 0,16% di non conformità;

- Il piano di sorveglianza nazionale randomizzato con - 0,22% di non conformità;

- Il piano di controllo nazionale basato sul rischio per le importazioni da Paesi terzi con - 0,2% di non conformità.

Secondo l'Eurobarometro 2025 sulla sicurezza degli alimenti, la presenza di "residui di antibiotici, steroidi o ormoni nella carne" è una delle principali preoccupazioni in termini di sicurezza alimentare per oltre un terzo (il 36%) dei cittadini dell'UE, anche se con un calo di 3 punti percentuali rispetto al precedente sondaggio del 2022.

Il rapporto dell'Efsa serve peraltro ai gestori del rischio della Commissione europea e degli Stati membri a valutare l'efficacia dei piani di controllo nel limitare la presenza di queste sostanze nella catena alimentare dell'UE. Inoltre aiuta a determinare le misure da attuare per ridurre ulteriormente la non conformità negli anni a venire.

In allegato a questa EFA News il testo integrale del rapporto dell'Efsa sui residui di farmaci veterinari.