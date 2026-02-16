It does not receive public funding
Serenissima: obiettivi sempre più "green"

Gruppo presenta primo report di sostenibilità e definisce Comitato Esg

Il Gruppo Serenissima Ristorazione, tra i operatori della ristorazione collettiva in Italia, ha presentato per la prima volta il proprio Report di Sostenibilità redatto secondo la Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd). Il bilancio ha coinvolto le 14 società controllate, inclusa la capogruppo Serenissima Ristorazione SpA e le controllate estere in Spagna e Polonia. Con un fatturato di o...

