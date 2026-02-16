Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Serenissima: obiettivi sempre più "green"
Gruppo presenta primo report di sostenibilità e definisce Comitato Esg
Il Gruppo Serenissima Ristorazione, tra i operatori della ristorazione collettiva in Italia, ha presentato per la prima volta il proprio Report di Sostenibilità redatto secondo la Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd). Il bilancio ha coinvolto le 14 società controllate, inclusa la capogruppo Serenissima Ristorazione SpA e le controllate estere in Spagna e Polonia. Con un fatturato di o...
lml - 57558
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency