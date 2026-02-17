International Coffee Tasting, platinum medal a due coreane

Le aziende coreane Beanpulse Coffee Roasters, nella categoria miscela espresso, e May House, nella categoria caffè filtro, si aggiudicano la Platinum Medal, il massimo riconoscimento di International Coffee Tasting, il concorso sul caffè di IIAC – International Institute of Coffee Tasters.

La Platinum Medal rappresenta il vertice del percorso di valutazione dei prodotti che partecipano a International Coffee Tasting. A questa fase del concorso accede solamente una ristrettissima selezione dei migliori prodotti già vincitori della Gold Medal. Il riconoscimento finale ha per le aziende un forte valore strategico nel contesto di un mercato altamente competitivo. La Platinum Medal infatti trasforma la qualità sensoriale in un valore riconosciuto, misurabile e spendibile per distinguersi sul mercato.

“Per la prima volta International Coffee Tasting assegna la Platinum Medal a un caffè filtro, dimostrando attenzione a una categoria in grado di regalare grande soddisfazione al consumatore finale, specialmente in mercati internazionali più inclini verso le bevande alte - ha commentato Carlo Odello, presidente di IIAC - Allo stesso tempo l’affermazione di due aziende coreane ci indica un grado di maturità del loro mercato ormai indiscutibile, con una competenza in crescita continua soprattutto grazie alla dedizione dei coreani per lo studio e l’approfondimento: una soddisfazione in particolare per IIAC che ha una sezione nazionale a Seoul da più di dieci anni”.

La forza di International Coffee Tasting risiede da sempre nel rigore del metodo di valutazione, basato su rigide regole dell’analisi sensoriale, assaggi effettuati alla cieca, garantendo imparzialità nel giudizio. I dati raccolti sono successivamente elaborati statisticamente per assicurare la solidità dei risultati, e in un’ottica di massima trasparenza, la formula di calcolo del punteggio è pubblica e consultabile sul sito di International Coffee Tasting, con una descrizione dettagliata del peso attribuito a ciascuna caratteristica sensoriale.