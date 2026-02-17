L'Alba di Borgosesia

Alba Srl ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Borgosesia S.p.a., società con azioni negoziate su Euronext Milan (“EXM”) che opera nel campo degli investimenti alternativi.

L’offerente, cioè Alba srl "riconoscerà un corrispettivo unitario pari ad Euro 0,710 per ciascuna azione oggetto dell’offerta portata in adesione all’offerta, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall’Emittente". Il corrispettivo incorpora un premio pari al 20,3% rispetto al prezzo ufficiale rilevato in data 16 febbraio 2026, pari a Euro 0,590.

In caso di integrale adesione all'offerta da parte di tutti i titolari delle azioni oggetto dell'opa, il controvalore massimo dell'offerta sarà pari a 33.879.562 euro.

L’offerente si è impegnato a promuovere l’Offerta avente ad oggetto n. 47.717.694 azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione e rappresentative dell’intero capitale sociale dell’Emittente, al fine di ottenere la revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione sull’EXM, cioè il delisting.

I soci ISA – Istituto Atesino di Sviluppo, Preto, Pierangelo Tommasi, Dario Tommasi. Carlo Tassara International SA, Sofia Holding S.r.l. e Valentina Francesca Maria Brioschi hanno sottoscritto un accordo quadro per la cessioni delle azioni da loro detenute in Borgosesia.

Tra gli ultimi deal realizzatoo da Borgosesia, ricordiamo a luglio 2025 l'investimento da 4,45 milioni di euro per due asset toscani: Borgo Il Melone a Cortona (AR) e Residence San Rossore a Pisa (leggi notizia EFA News). Sempre a luglio 2025 la società ha perfezionato l’atto di cessione al Comune di Alghero di terreni di circa 200 ettari situata tra Capo Caccia e Punta Giglio, nel Parco Regionale di Porto Conte (leggi notizia EFA News). A ottobre 20254 la società ha approvato due operazioni di cartolarizzazione: la prima, denominata Janus e con un obiettivo di raccolta massima di 20 milioni di euro, istituita in seno al programma di cartolarizzazione Basket Loans Program; la seconda, denominata Euclide, configura un processo di raccolta a medio termine e in più step sino ad un massimo di 150 milioni di euro (leggi notizia EFA News).