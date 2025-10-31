Do you want to access to this and other private contents?
Borgosesia compra casa a Pisa
Rileva residence con 19 appartamenti, ristorante e piscina. E lancia 2 cartolarizzazioni
Il consiglio di amministrazione di Borgosesia S.p.A., società quotata all’Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha approvato due nuove operazioni di cartolarizzazione. La prima, denominata Janus e con un obiettivo di raccolta massima di 20 milioni di euro, verrà istituita in seno al programma di cartolarizzazione Basket Loans Program.La seconda, denominata Euc...
Fc - 54904
