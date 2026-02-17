Do you want to access to this and other private contents?
Nasta acquisisce FirstMate e accelera sviluppo in Nord America
Il gruppo francese del pet food è noto in Italia per il marchio Forza10 e uno stabilimento in Veneto
Nasta Pet Food, gruppo familiare francese attivo a livello internazionale e specializzato nella nutrizione ultra-premium per animali da compagnia, annuncia oggi l’acquisizione di FirstMate Pet Foods, produttore premium indipendente con sede in British Columbia, Canada.A seguito di questa operazione, e con l’integrazione di FirstMate e della sua società madre Taplow Ventures Ltd, ora detenuta al 100...
lml - 57593
