Nasta acquisisce FirstMate e accelera sviluppo in Nord America

Nasta Pet Food, gruppo familiare francese attivo a livello internazionale e specializzato nella nutrizione ultra-premium per animali da compagnia, annuncia oggi l’acquisizione di FirstMate Pet Foods, produttore premium indipendente con sede in British Columbia, Canada.A seguito di questa operazione, e con l’integrazione di FirstMate e della sua società madre Taplow Ventures Ltd, ora detenuta al 100...