Nestlé: rivelato ruolo integrazione bioattiva per una longevità sana
Illustrato potenziale duplice impatto sull'energia cellulare e sul microbioma intestinale
Una nuova ricerca condotta dagli scienziati Nestlé ha rivelato il potenziale dell'integrazione di Nad+ per promuovere l'energia cellulare e la salute intestinale. Questi risultati contribuiranno a guidare lo sviluppo di future soluzioni nutrizionali a supporto di una sana longevità.Nestlé si impegna a rafforzare le proprie competenze in ricerca e sviluppo nel settore biotecnologico per potenziare i...
lml - 57601
EFA News - European Food Agency
