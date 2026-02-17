Fratelli Branca, tradizione e innovazione

Fratelli Branca Distillerie protagonista a Food & Beer Attraction 2026 alla Fiera di Rimini. dove ha celebrato i 240 anni del Vermouth Carpano. E dove ha presentato anche le novità, a partire dall'importante accordo di distribuzione per l'Italia del rum Flor de Caña.

Annunciato anche il lancio in Italia del Fernet Cola, un drink di grandissimo successo in Argentina, che l'azienda vuole replicare anche nel mercato italiano.

Di questo e altro abbiamo parlato con Martina Cerbone, Responsabile Marketing.

Guarda il video: