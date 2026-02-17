Roadhouse sponsor di "Operazione Nostalgia"

Operazione Nostalgia, che celebra i dieci anni di attività con una sfida iconica tra campioni immortali della Serie A, è annuncia una nuova e prestigiosa partnership con Roadhouse Restaurant, brand iconico della ristorazione italiana controllato dal Gruppo Cremonini, che condivide gli stessi valori di convivialità, passione e autenticità che da sempre caratterizzano il percorso dell’iniziativa.

La collaborazione pensata per l’evento (un torneo di calcio a 5 tra Italia, Europa e Resto del Mondo che rientra tra i grandi appuntamenti internazionali di Roma) nasce da una visione comune: mettere al centro le persone, creare esperienze memorabili e celebrare ciò che unisce le generazioni. Da un lato il calcio vissuto, raccontato e condiviso; dall’altro il luogo di incontro dove il tempo trascorso insieme diventa valore.

In occasione del Raduno di Operazione Nostalgia di Roma, in programma al Palazzo dello Sport, sabato 28 marzo, Roadhouse sarà presente all’interno del Village ufficiale dell’evento, contribuendo ad arricchire l’esperienza dei tifosi e dei partecipanti con la propria energia e il proprio stile inconfondibile. Ci sarà modo di partecipare alle diverse attività dedicate ai tifosi, di incontrare alcuni dei protagonisti della manifestazione e di gustare le migliori ricette della cucina Roadhouse.

Nelle settimane che precedono l’evento, inoltre, sarà possibile partecipare a uno speciale concorso dedicato ai clienti Roadhouse, che permetterà di vincere esperienze esclusive: momenti unici per garantirsi un posto privilegiato all’interno del cuore pulsante di Operazione Nostalgia e conoscere da vicino le Leggende del Raduno.

Dal 19 febbraio al 19 marzo, Operazione Nostalgia sarà presente in tutti i ristoranti Roadhouse d’Italia con uno speciale concorso dedicato ai clienti, pensato per coinvolgere la community, generare traffico nei punti vendita e portare l’energia del Raduno direttamente nei luoghi della quotidianità.

L’attivazione culminerà sabato 28 marzo al Palazzo dello Sport di Roma, in occasione del Raduno di Operazione Nostalgia, dove Roadhouse sarà protagonista all’interno del Village ufficiale, contribuendo ad arricchire l’esperienza dei tifosi e a rafforzare il legame tra brand e community.

È un progetto che unisce visione strategica e calore umano. Perché prima di tutto, Operazione Nostalgia è questo: persone che si ritrovano, emozioni che si condividono, storie che continuano.

Alfonso Iannotta, responsabile Marketing Chef Express e Roadhouse, spiega che “i ristoranti Roadhouse si caratterizzano da sempre per offrire un’esperienza completa che unisce qualità del mangiare, convivialità e convenienza, coinvolgendo un target di clienti trasversale, dai giovani alle famiglie. I valori positivi dello sport rappresentati da Operazione Nostalgia si fondono bene col posizionamento di Roadhouse. Inoltre da anni si è sviluppato un forte legame con la Capitale, dove siamo presenti con quasi 20 locali, e questa sponsorship ci permette di offrire una splendida opportunità a tutti i nostri clienti, abituali o potenziali”.

La collaborazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Operazione Nostalgia, come sottolineato dall'amministratore delegato Andrea Bini: “Operazione Nostalgia da sempre è orientata a creare connessioni autentiche tra sport, intrattenimento e grandi partner che credono nel valore delle emozioni, ed in Roadhouse abbiamo trovato il partner ideale. Il concorso, le attivazioni e le attività collaterali che andremo a mettere insieme da qui alle prossime settimane andranno in questa direzione”.