La Piadineria debutta nel cuore di New York

La Piadineria, insegna italiana del fast casual, compie un passo decisivo nel percorso di internazionalizzazione inaugurando il suo primo ristorante negli Stati Uniti. Il debutto avviene a New York, precisamente in 18 E 23rd Street, nel cuore del Flatiron District, zona centrale di Manhattan che prende il nome dal Flatirong Building, inconfondibile grattacielo triangolare considerato uno dei simboli architettonici di New York. Siamo tra la Fifth Avenue e Broadway, in una zona che combina uffici, ristoranti, negozi e spazi creativi.

L’apertura segna l’ingresso ufficiale dell’azienda nel mercato americano, portando oltreoceano il modello già consolidato in Italia con la sua presenza capillare da nord a sud, e in fase di espansione anche in Europa, a partire dalla vicina Francia.

Con oltre 530 ristoranti operativi, La Piadineria rappresenta oggi la più ampia realtà italiana del segmento fast casual e anche una delle catene che continuano a crescere rapidamente. Solo nel 2025 sono stati inaugurati oltre 80 nuovi locali, confermando l’insegna della ristorazione tra gli attori più dinamici del settore.

“L’apertura a New York rappresenta per noi un passaggio strategico di grande rilevanza”, afferma Roberto Longo, amministratore delegato de La Piadineria. “Dopo l’esperienza maturata in Francia, l’ingresso negli Stati Uniti segna l’avvio di una nuova fase del nostro percorso di sviluppo internazionale. Il mercato americano è altamente competitivo ma ricettivo verso format di qualità, scalabili e con una forte identità: caratteristiche che da sempre contraddistinguono La Piadineria”.

Lo sbarco a New York costituisce l’avvio di un progetto più ampio di espansione negli Stati Uniti, pensato per valorizzare un modello di business flessibile, replicabile e capace di adattarsi a contesti urbani differenti. L’azienda introduce nel panorama fast casual americano una proposta autenticamente italiana, con offerta e format parzialmente adattati alle specificità locali per renderli accessibili alla cultura del territorio: ad esempio, i nomi delle piadine sono stati tradotti in nomi propri femminili per facilitarne la pronuncia e il ricordo: la Leggenda, tra le più richieste in Italia, è stata ribattezzata “Giulia”.

Questa apertura rafforza l’ambizione dell’insegna di affermarsi come player internazionale del fast casual di ispirazione italiana. L’avvio delle attività a New York rappresenta solo il primo capitolo di un percorso destinato a intensificarsi nel 2026 e negli anni successivi, con l’obiettivo di costruire una presenza stabile e strutturata nel mercato americano.