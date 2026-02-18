Ice Agenzia protagonista a Beer&Food Attraction

Nonostante le sfide del momento, l'agroalimentare italiano sta vivendo un nuovo momento di forte espansione. Anche il beverage sta facendo la sua parte, sia sul versante degli analcolici, sia sul fronte del vino, come testimonia, tra l'altro, il grande successo di Vinitaly.Usa.

Il tema è stato toccato nel corso della tavola rotonda sul mercato del fuori casa, promossa da Italgrob nell'ambito di Beer&Food Attraction. A margine dell'evento, EFA News ha racconto il commento del presidente di Ice Agenzia Matteo Zoppas.

Guarda il video: