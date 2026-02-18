It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

Ice Agenzia protagonista a Beer&Food Attraction

Zoppas (presidente) spiega la resilienza di un settore in espansione in tutto il mondo

Nonostante le sfide del momento, l'agroalimentare italiano sta vivendo un nuovo momento di forte espansione. Anche il beverage sta facendo la sua parte, sia sul versante degli analcolici, sia sul fronte del vino, come testimonia, tra l'altro, il grande successo di Vinitaly.Usa.

Il tema è stato toccato nel corso della tavola rotonda sul mercato del fuori casa, promossa da Italgrob nell'ambito di Beer&Food Attraction. A margine dell'evento, EFA News ha racconto il commento del presidente di Ice Agenzia Matteo Zoppas.

Guarda il video:

lml - 57615

EFA News - European Food Agency
Related
Similar