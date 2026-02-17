Velier, debutto con successo a Beer&Food Attraction

Velier ha debuttato per la prima a Beer & Food Attraction alla Fiera di Rimini per ribadire il suo ruolo di player primario come importatore e distributore di premium spirits sul mercato italiano. Nel grande spazio Velier ha preso vita il Main Bar, con l'obiettivo di presentare le novità del catalogo, i brand più di tendenza e una drink list di perfect serve.

A completare il villaggio Velier, una Taberna Mexicana con tutti i distillati a base di agave, e gli stand di 6 brand da noi rappresentati: Fever Tree, Contrattino, Monin, Tito's, T+, Fireball.

"Focus in particolare sulla tonica Fever Tree e sul nostro limoncello PM - Piacere Mediterraneo", spiega ai nostri microfoni Chiara Barbieri, responsabile Marketing e Comunicazione di Velier. Che aggiunge: "Siamo molto soddisfatti della scelta di partecipare a Beer&Food Attraction, una fiera che ci permette di rivolgerci al nostro target, in coerenza coi nostri brand e col nostro posizionamento di mercato".

