Conserve Italia, un 2026 ricco di anniversari

Un triplo anniversario, nuove soluzioni per il consumo fuori-casa e un’offerta beverage sempre più orientata alla praticità e alla mixology. Anche nel 2026 Conserve Italia è stata protagonista a Beer&Food Attraction - The Eating Out Experience Show, appena conclusa nel Quartiere Fieristico di Rimini, manifestazione di riferimento per il mondo del fuori-casa e del beverage professionale.

Per il gruppo bolognese il 2026 sarà un anno speciale per il foodservice, segnato dalle celebrazioni dei 170 anni di Cirio, uno dei marchi più iconici dell’agroalimentare italiano. Un anniversario che troverà spazio anche nei ristoranti e nelle pizzerie attraverso iniziative dedicate, prodotti celebrativi e attività di supporto rivolte ai professionisti della ristorazione.

E sarà un anno particolarmente significativo per il beverage di Conserve Italia anche grazie alle celebrazioni degli 80 anni di Yoga, marchio storico e punto di riferimento nei succhi di frutta al bar.

"In più - spiega il Direttore Generale Pier Paolo Rosetti - il 2026 sarà ancora più speciale, cadendo i 50 anni della nascita di Conserve Italia".

Guarda il video: