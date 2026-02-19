Birra, regina del bere fuori casa

Assobirra, l’Associazione più rappresentativa del settore birrario in Italia, è stata protagonista con il patrocinio e un ricco programma di eventi al Beer&Food Attraction 2026, il salone organizzato da Italian Exhibition Group alla fiera di Rimini e dedicato a birre, bevande, food e tendenze per l’Out of Home, giunto all’undicesima edizione.

A margine del talk sul tema "Il valore della birra nel fuori casa italiano: trend, consumi e il ruolo della spina", abbiamo intervistato Federico Sannella, presidente di Assobirra.

Nel corso dell'incontro è stata presentata la prima edizione 2026 del Centro Informazione Birra, con una ricerca realizzata con Ipsos Doxa.

Guarda il video:



