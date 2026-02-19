Mixology. JAS e la nuova frontiera dei cocktail pronti

Il mondo del beverage sta attraversando una fase di trasformazione e Beer&Food Attraction, il salone terminato il 17 febbraio alla Fiera di Rimini, si è confermato uno degli appuntamenti chiave per leggere i cambiamenti in atto. Tra i temi centrali dell’edizione 2026 c’è stata anche l’evoluzione dei cocktail ready to drink, un segmento che negli ultimi anni ha superato la dimensione di nicchia per entrare stabilmente nei canali professionali.

È in questo contesto che si inserisce la partecipazione di JAS (l'acronimo sta per Juicy And Sparkling), azienda romana attiva nella produzione di cocktail pronti, presente in fiera con la presentazione del Listino 2026.

La manifestazione - come spiega il fondatore Gianluca Sanzi - ha arppresentato per JAS un momento di confronto diretto con operatori, distributori e professionisti del settore horeca, oltre che un’occasione per fare il punto su un mercato in rapida evoluzione.

Guarda il video:



