Prenotazioni online: intesa Fipe-Quandoo

Da tempo il mondo dei pubblici esercizi è attraversato da un progressivo processo di digitalizzazione che sta trasformando l’intero comparto. Ne è un esempio la crescente diffusione dei sistemi di prenotazione online. Per accelerare e supportare le imprese in questo percorso, Fipe-Confcommercio, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha stipulato un accordo con Quandoo, piattaforma agile, intuitiva e facilmente integrabile nella gestione quotidiana del locale, che consente a quasi 6000 ristoranti in Italia e oltre 17mila nel mondo di ricevere e gestire prenotazioni online.

Grazie all’accordo, sottoscritto dal presidente della Federazione Lino Enrico Stoppani e dal Country Manager di Quandoo Italia Andrea Nordio - le imprese associate a Fipe-Confcommercio potranno accedere a condizioni agevolate al piano “Quandoo for Restaurants Pro” che consente ai consumatori di prenotare tavoli tramite sito web, app e widget dedicati, ai ristoratori di gestire autonomamente disponibilità dei tavoli, flussi di clientela e di sviluppare strategie di fidelizzazione e ampliamento della clientela, migliorando la propria presenza online grazie alla piena disponibilità dei dati delle prenotazioni effettuate tramite il network Quandoo. Nell’ambito dell’accordo sono previste condizioni agevolate anche per le imprese associate Fipe già clienti di Quandoo.

"L’accordo con Quandoo rientra nel più ampio impegno della Federazione per promuovere una cultura dell’innovazione tra le imprese del settore finalizzata a migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza delle aziende”, ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio. “In un mercato sempre più competitivo, la tecnologia è uno strumento per migliorare il servizio, ma anche un sistema per rendere più efficiente la gestione quotidiana dei processi aziendali, a cominciare dalla raccolta delle prenotazioni. In questo contesto si inserisce anche l’azione di contrasto al dannoso fenomeno del no-show che penalizza la nostra ristorazione. Aumentare la sensibilità dei clienti anche con la spinta gentile della carta di credito a garanzia di una prenotazione è un fatto di civiltà che dovrà permeare sempre di più il nostro sistema di ospitalità".

"Rendere disponibili i tavoli in tempo reale e curare la presenza digitale permette ai ristoranti di cogliere la crescente quota di prenotazioni last minute e massimizzare i coperti", commenta Andrea Nordio, Country Manager di Quandoo Italia. "L’accordo con Fipe offrirà strumenti semplici e data driven per migliorare l’esperienza dei clienti e la sostenibilità del business”.