Olio Evo vince il "bronzo" sulle tavole degli italiani
Il prodotto è il terzo simbolo della cucina tricolore dopo pasta e pizza
È medaglia di bronzo per l’olio extravergine d’oliva. Secondo i consumatori italiani, fotografati nella nuova Consumer survey di Nomisma per Sol Expo anticipata nel corso della presentazione dell’edizione 2026 del Salone di Veronafiere, l’Evo italiano è infatti il terzo prodotto più rappresentativo della tavola tricolore dopo pasta e pizza, e un gradino sopra il vino. Attore protagonista, quindi, ne...
lml - 57691
EFA News - European Food Agency
