Veneto. Crisi pesca: documento per il governo

“Il documento che abbiamo condiviso ieri sera non è un atto formale, ma un impegno politico e operativo. Ognuno degli intervenuti lo ha fatto proprio, senza distinguo. Significa che istituzioni, categorie e pescatori hanno scelto di assumersi insieme la responsabilità di una proposta concreta, credibile e unitaria”. E’ il commento dell’assessore regionale all’agricoltura e alla pesca Dario Bond all’esito del tavolo istituzionale dedicato alla grave crisi della pesca professionale, che negli ultimi mesi ha assunto dimensioni senza precedenti nel Nord Adriatico. “Il quadro è estremamente grave. Ad oggi 110 motopescherecci sono fermi da ottobre 2024. Parliamo di centinaia di famiglie e di un intero indotto che vive una paralisi produttiva da un anno e mezzo. Non siamo di fronte a una semplice flessione di mercato, ma a un vero e proprio collasso ecologico ed economico”.

All’incontro hanno preso parte il vicepresidente Lucas Pavanetto, l’assessore Valeria Mantovan, il prefetto di Venezia Darco Pellos, il vicecomandante della Direzione Marittima di Venezia Daniele Diguardo, i rappresentanti delle principali organizzazioni di categoria e ai consorzi di gestione, Veneto Agricoltura e consiglieri regionali. Al centro del confronto, la situazione drammatica della raccolta delle vongole di mare messa in ginocchio dagli effetti combinati del granchio blu, dell’aumento delle temperature, delle mucillagini e dei fenomeni di alterazione degli ecosistemi marini.

Per il 2024 è stata riconosciuta la calamità naturale da parte del Masaf, con l’assegnazione al Veneto di 1.211.166 euro, mentre è ancora atteso il riconoscimento per il 2025.

Nel corso del tavolo è stato condiviso ed approvato all’unanimità un documento indirizzato ai ministri competenti (Ambiente e Agricoltura), che rappresenta una piattaforma organica di intervento per il comparto dei molluschi bivalvi del Nord Adriatico. Il testo, sottoscritto dalle principali associazioni nazionali della pesca e dell’acquacoltura, richiama la “drammatica emergenza” in atto e definisce la crisi della vongola di mare come una paralisi produttiva che dura da oltre 18 mesi, determinata da mortalità anomale legate all’effetto sinergico di shock termici, acidificazione, inquinamento e proliferazione di specie invasive. Viene evidenziato come le marinerie di Chioggia e Venezia si trovino in una condizione di collasso ecologico ed economico, con gravi ripercussioni sull’intero tessuto costiero.

Tra i punti qualificanti del documento vi è la richiesta di integrare in modo esplicito le istanze del settore nel Piano Nazionale di Ripristino previsto nell’ambito dell’attuazione del Regolamento UE 2024/1991, sottolineando la necessità che le misure interessino prioritariamente la fascia costiera fino al limite delle 12 miglia nautiche, dove la pressione climatica e antropica è più intensa e dove operano le flotte della piccola pesca e delle draghe idrauliche.

Il testo propone inoltre l’istituzione di un’Authority per il ripristino della sostenibilità, con funzioni di coordinamento strategico tra i ministeri competenti, valutazione preventiva dell’impatto socioeconomico delle misure ambientali e regia degli interventi, indirizzando risorse e indennizzi verso le aree maggiormente colpite.

Sul piano delle misure straordinarie, il documento chiede: indennizzi diretti e straordinari per le imprese e per i circa 500 operatori fermi da un anno e mezzo; il rifinanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale per la Pesca e l’Acquacoltura, oggi privo di risorse; un programma volontario di arresto definitivo per le unità autorizzate alla draga idraulica; misure di decontribuzione e sgravi fiscali per evitare il fallimento delle aziende e la perdita di ulteriori posti di lavoro nell’indotto; l’attivazione di progetti di monitoraggio ambientale remunerati, valorizzando i pescatori come “sentinelle del mare” durante le fasi di ripristino della risorsa.

Per affrontare la crisi del settore, la Regione del Veneto nei mesi scorsi è intervenuta con risorse proprie: 570.000 euro per la rivitalizzazione dei fondali dei molluschi bivalvi, 30.000 euro per un progetto specifico sul granchio blu in aggiunta agli 1,5 milioni di euro del Feampa, oltre al progetto triennale di gestione dei molluschi in Adriatico da 300.000 euro l’anno fino al 2026.