Nostrono festeggia 75 anni

Settantacinque anni di attività rappresentano un traguardo significativo, che passa attraverso cambiamenti profondi della società e dei modelli di consumo. Per celebrare questo storico anniversario, Nostromo, il marchio celebre per il tonno, ha deciso di tornare al passato presentando la linea Vintage dedicata ai 75 anni del brand.

La nuova gamma in edizione limitata, disponibile da aprile, si compone di tre referenze premium: ventresca di tonno, ventresca di tonno marinata e tonno pinne gialle all'olio di oliva. Il packaging, che riprende le prime linee grafiche e il logo storico di Nostromo, gioca sui colori iconici blu e oro, arricchiti dal verde per la ventresca all'olio di oliva e il tonno pinne gialle, e dal rosso bordeaux per la ventresca marinata. Il lettering vintage delle confezioni, lo stile retrò e il sigillo commemorativo del 75° anniversario conferiscono ai prodotti un carattere esclusivo e ricercato.



L’anniversario è stato celebrato con una convention aziendale all’Acquario di Genova, che ha visto l’attore Luca Ward come voce narrante. In questa occasione è stato presentato anche il volume celebrativo “Diario di bordo. Sulla rotta della comunicazione da 75 anni”, che ripercorre la storia di Nostromo attraverso la trasformazione di packaging, slogan, visual e linguaggi che ne hanno definito l’identità.

Progettato da Pragmatika, il libro unisce il potere evocativo delle immagini e dei leggendari spot televisivi, rivedibili grazie ai QR code integrati, per ripercorrere la comunicazione di Nostromo dagli anni Cinquanta a oggi, mostrando come il brand abbia saputo rinnovarsi restando fedele ai propri valori. In oltre 100 pagine racconta un viaggio tra creatività, innovazione e memoria, arricchito dai contributi di studiosi, esperti, navigatori come lo skipper Cino Ricci che ha guidato la prima avventura italiana in Coppa America con Azzurra, e figure che hanno vissuto il marchio dall’interno e dall’esterno.



Fondato nel 1951 a Grado (GO), Nostromo si è affermato rapidamente come uno dei marchi più noti e apprezzati del mercato delle conserve ittiche. Dal 1993 fa parte di Gruppo Calvo, diventato Nauterra nel 2023, realtà internazionale con oltre 5.000 dipendenti in 7 Paesi. Oggi Nostromo è un’impresa moderna con sede a Modena, focalizzata su innovazione, qualità e sostenibilità, con un’offerta diversificata che comprende un’ampia gamma di prodotti. Marchio storico del mercato delle conserve ittiche, è rinomato per selezionare e lavorare in maniera artigianale solo il miglior tonno: compatto, tenero e saporito; inoltre è l'unica azienda conserviera in Italia ad avere una flotta di proprietà.



“Festeggiare 75 anni significa rendere omaggio a una storia fatta di persone, idee e visioni che hanno reso Nostromo un marchio riconosciuto e amato - ha dichiarato Francesca Ganassi, Marketing Manager di Nostromo - Un traguardo che non sarebbe stato possibile senza l’apporto fondamentale di tutti coloro che, nel corso dei decenni, hanno dedicato impegno, competenza e passione a questa azienda. La linea Vintage dedicata all’anniversario e il volume celebrativo Diario di bordo raccontano il nostro legame speciale con le famiglie italiane: sono un omaggio a chi ha costruito questa storia e ha contribuito alla crescita di Nostromo, consolidandolo come punto di riferimento nel settore delle conserve ittiche. Allo stesso tempo, rappresentano uno sguardo al futuro che punta su innovazione, qualità e sostenibilità e sul dialogo aperto e sincero con le persone che resta la nostra rotta principale”.