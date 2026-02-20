Nespresso/2. Il caffè come disciplina universitaria

Il progetto congiunto del "Manifesto" presentato oggi (leggi notizia EFA News) prevede il coinvolgimento di Nespresso nell’ambito del Corso di Perfezionamento Universitario in Fondamenti di Scienze Culinarie e Innovazione Alimentare organizzato da Accademia Gualtiero Marchesi e Università Statale di Milano. Un approfondimento specifico sull’universo caffè e la sua storia, le origini, i linguaggi del gusto, la sostenibilità delle filiere e le nuove possibilità di interpretazione, rivolto ai futuri talenti del settore. In Accademia, invece, si sta studiando l’inserimento di un vero e proprio corso dedicato al caffè all’interno del programma formativo, con un focus sulla conoscenza della materia prima e l’utilizzo del caffè come base viva in cucina: un invito alle nuove generazioni di chef, talenti della pasticceria, mixologist e persone appassionate a esplorare nuovi modi di vivere il caffè.

Corso che vedrà anche la partecipazione di Alessandro Dal Degan, Chef de La Tana Gourmet e dell’Osteria della Tana nonché Ambassador Nespresso, che da tempo tratta il caffè come elemento protagonista in cucina, creando esperienze di degustazione uniche basate su un dialogo innovativo e sinergico tra caffè e sapori della campagna Veneta, rispecchiando la sua filosofia di cucina.

"Per Gualtiero Marchesi il caffè non era solo un rito, ma un elemento centrale della nostra identità culturale; le differenti modalità di preparazione e i differenti sapori accompagnavano i vari momenti della sua giornata. Se il mondo riconosce nell’espresso il canone dell'eccellenza italiana per precisione e intensità, la nostra sfida accademica è dimostrare come il caffè sia già entrato in cucina con una dignità assoluta, pari a quella di una materia prima rara. Non dobbiamo più considerarlo un semplice 'finale di partita', ma un ingrediente tecnico capace di dialogare con il dolce e con il salato attraverso una grammatica fatta di acidità e note tostate. Portare il caffè nel piatto significa applicare il rigore tipico della grande cucina d'autore: non per coprire i sapori, ma per esaltare la complessità aromatica e la struttura delle preparazioni. Con questo Manifesto, vogliamo trasmettere una nuova consapevolezza, celebrando l'universalità di questo prodotto senza mai tradirne le radici e la sua intrinseca natura di gesto culturale", ha aggiunto Enrico Dandolo, amministratore delegato Accademia Gualtiero Marchesi.

Un Manifesto che diventa anche fonte di ispirazione per il nuovo Flagship Nespresso in Piazza Cordusio a Milano, con all’interno l’unico “Nespresso Bar” in Italia, dove durante l’anno saranno tradotti i principi del Manifesto in ricette, pairing a base caffè, workshop esperienziali ed eventi esclusivi: un insieme di attività dedicate ad appassionati e coffe lovers, per dare forma a un progetto culturale vivo e concreto. Una progettualità, questa, che prevede di estendersi all’intero network di Boutique Nespresso in Italia, trasformandosi in esperienza concreta attraverso ricette ispirate al Manifesto, attraverso le quali il caffè diventerà occasione di scoperta, confronto e dialogo con il gusto.

“Nel ruolo di Coffee Ambassador progetto esperienze di degustazione che trasformano ogni Boutique in un luogo di scoperta, di esperienza, per rivelare nuovi profili sensoriali, tecniche di ricettazione e interpretazioni contemporanee del gusto. Il caffè diventa un ingrediente vivo che connette mondi diversi: ricette golose, mocktail ispirati ai nuovi trend e pairing che raccontano l’uso del caffè con un linguaggio gastronomico in continua evoluzione. Questo Manifesto si inserisce perfettamente in quello che in Nespresso viviamo ogni giorno: il caffè che cambia, che si trasforma, che trova nuovi modi per evolversi nei nostri gusti, nelle nostre abitudini e che evolve insieme alla nostra curiosità, trasformandosi in un motore di ispirazione”, ha dichiarato Irene Falcone, Coffee Ambassador Nespresso Italiana.

Con Il Gusto che ispira, Nespresso dà così avvio a una nuova fase del proprio percorso culturale, riaffermando il ruolo del caffè come elemento capace di evolvere e dialogare con la contemporaneità, accompagnando la formazione dei talenti di domani e ampliando le possibilità di interpretazione del gusto.

2/Fine