La Settimana di EFA News

Mediobanca, report sull'olio di oliva. Dopo due anni di “scarica”, nel 2024-25 la produzione mondiale ha toccato il massimo storico di 3,6 milioni di tonnellate. Lo rende noto l’Area Studi di Mediobanca che ha pubblicato un aggiornamento dell’indagine sull’industria dell’olio d’oliva in Italia. Il nostro Paese va in controtendenza e scende del 31,8%, dimezzando il proprio peso sulla produzione mondiale.

Doppio colpo per Fiera di Milano. Doppietta in un solo giorno per Fiera di Milano. Chiusi due accordi: uno per l’acquisizione del 70% di Made in Steel, società organizzatrice dell'omonima manifestazione internazionale, punto di riferimento per la filiera dell’acciaio. Il secondo accordo è per l’acquisizione del 51% di Stipa, società italiana leader nella progettazione e realizzazione di allestimenti fieristici personalizzati di alta gamma.

Birra, regina del bere fuori casa. La birra si conferma protagonista del bere fuori casa italiano e leva strategica per l’esperienza HoReCa. È quanto emerge dalla nuova edizione del Centro Informazione Birra (Cib) di AssoBirra e presentata nella cornice di Beer&Food Attraction 2026. Secondo l’indagine, per oltre 6 gestori su 10 la birra è oggi "molto o abbastanza importante" per la socialità e la convivialità nel locale. La birra viene scelta principalmente a cena (59%), ma è fortemente presente anche all’aperitivo (41%) e a pranzo (41%).

Beer&Food Attraction in crescita. Beer&Food Attraction di Italian Exhibition Group ha chiuso oltre le attese iniziali l’11a edizione con +7% di visitatori professionali e 145 buyer provenienti da 45 Paesi. Nel contesto dell’International Horeca Meeting è emerso il mercato Ho.Re.Ca. si attesta su oltre 100 miliardi di fatturato e 382.000 punti di consumo fra ristoranti bar, pizzerie, Hotel.

TuttoFood 2026: focus sull'onboard catering. Mentre l’industria aeronautica globale continua la sua forte traiettoria di crescita, TuttoFood 2026 introdurrà un nuovo focus dedicato all’onboard catering. Secondo una ricerca di Subu Connect, il solo mercato del catering di bordo è stato valutato 17,45 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 27,62 miliardi di dollari entro il 2030. Una crescita che sta rimodellando l’ecosistema del catering di bordo nella direzione di servizi premium e offerte alimentari di qualità superiore.



Olimpiadi: Grana Padano celebra i suoi atleti. Tra le montagne simbolo della nostra identità, Federica Brignone ha regalato al Paese un'emozione indimenticabile con due medaglie d'oro ottenute dopo l’infortunio che nei mesi scorsi aveva messo in dubbio la sua presenza ai Giochi. Gioisce lo sponsor dei Giochi, il Consorzio di tutela del Grana Padano, di cui Brignone è volto della campagna pubblicitaria e ambasciatrice dei suoi valori. Gioia anche per Sofia Goggia, simbolo di grinta e determinazione, anche lei come la Brignone atleta testimonial ufficiale di Grana Padano nell’ultima campagna advertising.

