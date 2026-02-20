Birra sempre più protagonista a tavola
Intervista con Paolo Merlin, Vice Presidente Assobirra
La birra, con la sua straordinaria varietà di gusti e sfumature, può diventare l'abbinamento perfetto per esaltare ogni piatto, aprendo nuove prospettive sul food pairing.
In un evento organizzato da AssoBirra a Beer&Food Attraction alla Fiera di Rimini in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, il beer sommelier Fabio Mondini ha presentato diverse tipologie di birra, selezionate per valorizzare al meglio i sapori e le caratteristiche di tre piatti, preparati dal vivo dall’Executive Chef Antonio Danise.
A margine dello show cooking abbiamo intervistato Paolo Merlin, Vice Presidente di Assobirra.
Guarda il video:
isa - 57726
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency