Birra sempre più protagonista a tavola

Intervista con Paolo Merlin, Vice Presidente Assobirra

La birra, con la sua straordinaria varietà di gusti e sfumature, può diventare l'abbinamento perfetto per esaltare ogni piatto, aprendo nuove prospettive sul food pairing. 

In un evento organizzato da AssoBirra a Beer&Food Attraction alla Fiera di Rimini in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, il beer sommelier Fabio Mondini ha presentato diverse tipologie di birra, selezionate per valorizzare al meglio i sapori e le caratteristiche di tre piatti, preparati dal vivo dall’Executive Chef Antonio Danise.

A margine dello show cooking abbiamo intervistato Paolo Merlin, Vice Presidente di Assobirra.

Guarda il video:

