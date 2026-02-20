IEG brinda con Beer&Food Attraction

Sono numeri molto importanti anche quest’anno per l'edizione 2026 di Beer&Food Attraction, il salone organizzato da Italian Exhibition Group alla fiera di Rimini, dedicato a birre, bevande, food e tendenze per l'Out of Home. 600 gli espositori da 16 paesi al mondo e 14 padiglioni occupati dalla manifestazione , con 130 buyer da 45 nazioni differenti e ovviamente il settore Mixology che sta crescendo fortissimamente in questo momento

Abbiamo incontrato fra i protagonisti di questo successo Maurizio Ermeti presidente Italian Exibition Group.

Guarda il video: